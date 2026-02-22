Jesús Sommers, exbeisbolista mexicano y figura histórica de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) murió este sábado 21 de febrero de 2026 a los 76 años de edad.

El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano dio a conocer la noticia del fallecimiento de Jesús Sommers, quien es dueño del récord histórico de 3 mil 4 hits en la LMB.

Muere Jesús Sommers, leyenda del béisbol mexicano y figura histórica de la LMB. (captura)

Jesús Sommers fue un histórico del beisbol mexicano

Jesús Sommers, quien nació el 11 de noviembre de 1949 en Guaymas, Sonora, dejó varios números importantes dentro del beisbol que lo avalan como uno de los mejores de la historia.

Jesús Sommers participó durante 27 temporadas en la LMB, disputó 2 mil 98 encuentros y acumuló 10 mil 327 turnos oficiales.

Fue segundo lugar de todos los tiempos en dobles con 488, quinto en carreras impulsadas con mil 534 y octavo en carreras anotadas con mil 455.

Los mejores años del conocido como el “Rey del Hit”, llegaron con los Bravos de León. Conectó al menos 100 hits en 19 temporadas y bateó por encima de .300 en nueve temporadas.

Fue figura en la Liga Mexicana del Pacífico

Jesús Sommers también apareció en la Liga Mexicana del Pacífico donde jugó 25 temporadas con equipos como Guaymas, Culiacán, Ciudad Obregón, Guasave, Tijuana, Mazatlán, Los Mochis y Mexicali. Allí conectó 1,073 hits, séptimo lugar histórico, y 175 dobles.

Luego de retirarse en 1996 con Poza Rica, Jesús Sommers siguió ligado al beisbol como coach, manager, instructor y gerente.