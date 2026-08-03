Alexandra Eala es una tenista que hizo historia al convertirse en la primera filipina en ganar un título en el circuito WTA al conquistar el torneo 500 de Washington.

A lo largo de su trayectoria ha tenido hitos en el circuito juvenil, donde obtuvo títulos de dobles en el Abierto de Australia y Roland Garros, además de su corona individual en el US Open 2022.

Formada en la Rafa Nadal Academy, Eala ha logrado una transición sobresaliente al profesionalismo, alcanzando el puesto 20 del ranking mundial, logrando la mejor posición de su carrera profesional hasta la fecha.

Alex Eala, tenista filipina (@alex.eala / Instagram )

¿Quién es Alex Eala, tenista filipina?

Alexandra “Alex” Maniego Eala nació el 23 de mayo de 2005, es una tenista profesional filipina, reconocida como la mejor jugadora en la historia de su país.

A sus 21 años, ha alcanzado hitos sin precedentes para el tenis filipino, incluyendo la conquista de títulos en el circuito WTA y una destacada trayectoria en torneos de Grand Slam, tanto en categorías juveniles como profesionales.

Alex Eala proviene de una familia de deportistas: su madre, Rizza Maniego-Eala, fue medallista de natación en los Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games), y su hermano mayor, Miko, también juega al tenis.

Fue su abuelo, Roberto Maniego, quien la introdujo en el deporte a los 4 años y la motivó a entrenar en canchas duras para poder competir internacionalmente.

Además de su éxito individual, Alex ha representado con orgullo a Filipinas, ganando múltiples medallas en los SEA Games (incluyendo un oro en 2025) y los Juegos Asiáticos.

Su ascenso ha disparado la popularidad del tenis en su país, convirtiéndose en una destacada figura del deporte.

¿Cuántos años tiene Alex Eala, tenista filipina?

Alex Eala tiene 21 años de edad.

¿Quién es el esposo de Alex Eala, tenista filipina?

Actualmente, Alex Eala no tiene una relación sentimental pública y ha confirmado que se encuentra soltera, enfocada por completo en su carrera en el tenis.

¿Qué signo zodiacal es Alex Eala, tenista filipina?

Alex Eala es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Alex Eala, tenista filipina?

Alex Eala no tiene hijos.

Alex Eala, tenista filipina (@alex.eala / Instagram )

¿Qué estudió Alex Eala, tenista filipina?

Alex Eala se formó en la Rafa Nadal Academy en Manacor, España, donde se graduó en 2023.

¿En qué ha trabajado Alex Eala, tenista filipina?

Bajo la tutela de entrenadores como Joan Bosch y el apoyo de Toni Nadal, ha desarrollado un juego agresivo desde el fondo de la pista, destacando su golpe de derecha y su revés a dos manos.

En agosto de 2026, hizo historia al convertirse en la primera filipina en ganar un título WTA 500 al vencer a Jessica Pegula en la final del Abierto de Washington.

Alcanzó el puesto número 20 del mundo, la posición más alta lograda jamás por un tenista de su país.

Fue la gran revelación del torneo WTA 1000 de Miami 2025 al alcanzar las semifinales, derrotando en su camino a campeonas de Grand Slam como Iga Swiatek, Madison Keys y Jelena Ostapenko.

En Wimbledon 2026, se convirtió en la primera jugadora filipina en alcanzar la cuarta ronda (octavos de final) de un Grand Slam en la Era Abierta.

Alex Eala posee títulos WTA 125 en Guadalajara (2025) y Birmingham (2026).

Antes de dar el salto definitivo al profesionalismo, Eala fue una de las mejores juniors del mundo, alcanzando el puesto número 2 del ranking ITF en 2020:

US Open 2022: Campeona individual femenina (junior), siendo la primera persona de Filipinas en lograr un título de Grand Slam individual.

Dobles: Ganó el Abierto de Australia 2020 (con Priska Nugroho) y Roland Garros 2021 (con Oksana Selekhmeteva).