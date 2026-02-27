El Águila de Veracruz alista el vuelo para la temporada 2026 de la LMB, y lo hará impulsado por Bankaool, el refuerzo estelar para la novena jarocha.

Bankaool gana cada vez más aceptación en México con su modelo híbrido, y se suma al Águila de Veracruz como uno de los principales aliados dentro y fuera del Estadio Beto Ávila rumbo al campeonato.

Águila de Veracruz confirma a Bankaool como refuerzo de lujo

A través de un comunicado, el Águila de Veracruz, equipo que participa en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) presentó a Bankaool como su nuevo patrocinador.

“La alianza se verá reflejada no solo en el campo de bateo, sino en distintas acciones con las que Bankaool mantendrá el impulso a la promoción del deporte”. Águila de Veracruz de la LMB

¿En qué consiste el refuerzo de Bankaool al Águila de Veracruz en la LMB?

La alianza de Bankaool y el Águila de Veracruz se verá reflejada no solo en el campo del Beto Ávila, sino en distintas acciones con las que la entidad bancaria mantendrá el impulso a la promoción del deporte de la pelota caliente.

A la par que Bankaool consolida su estrategia de expansión en el sureste mexicano, pretende que el Águila de Veracruz llegue lejos en el competencia de la LMB.

Bankaool aparecerá en la camisola del Águila de Veracruz de la LMB, que llevará la leyenda de la institución bancaria que cada vez gana más terreno en el deporte mexicano.

Jersey del Águila de Veracruz (@elaguilabeisbol)

¿Cuándo debutan el Águila de Veracruz y Bankaool en la LMB?

El Águila de Veracruz y Bankaool debutarán en la temporada 2026 de la LMB el viernes 17 de abril.

La novena veracruzana se ha reforzado de gran forma, contando entre sus nuevos elementos a Bankaool.