El futbolista Vinicius Jr. vive un momento complicado con el Real Madrid y no solo por la eliminación del equipo merengue en el Mundial de Clubes 2025, pues el brasileño también pausó las negociaciones de su renovación.

De acuerdo con The Athletic, Vinicius Jr. tiene una postura complicada para extender su vínculo con el Real Madrid debido a que está exigiendo una cifra millonaria que los merengues no están dispuestos a pagar.

Vinicius Jr. aún tiene dos años de contrato con el Real Madrid y las pláticas de su renovación ya habían iniciado meses atrás, pero no hubo avances para intentar cerrar el trato debido a las altas pretensiones económicas del jugador de 25 años de edad.

¡Bombazo en LaLiga! Aseguran que Vinicius Jr. pausó las negociaciones de su renovación con el Real Madrid

La fuente antes mencionada asegura que Vinicius Jr. quiere ser el futbolista mejor pagado del Real Madrid, incluso superando a Kylian Mbappé y al resto de jugadores de la plantilla merengue. El salario que pretende el brasileño es de unos 30 millones de euros con una prima de renovación incluida.

Vinicius Jr. no tuvo una buena temporada 2024-2025 respecto a la 2023-2024 donde era un candidato fuerte para ganar el Balón de Oro. Sus números en LaLiga en este último torneo no fueron buenos y el rendimiento del futbolista tampoco gustó a la directiva,es por ello, que en la Casa Blanca decidieron no gastar millones para prolongar su contrato.

Su participación en el Mundial de Clubes 2025 no fue como muchos esperaban. El jugador solo tuvo influencia directa en los goles ante Salzburgo, pero no participó en los otros ocho goles en el torneo internacional.

💣💣BOMBAZO MUNDIAL💣💣



🚨Vinicius jr SE NIEGA HA RENOVAR con el Real Madrid cuando TODO PARECIA HECHO



❌EXIGE COBRAR como Mbappe y una PRIMA DE RENOVACIÓN de 30M



💥Su IDEA AHORA ES IRSE GRATIS EN 2027



💣BOOOOOOOOOOOMMMMMMMM

pic.twitter.com/7QAJN2S143 — madridblaugrana (@madridblaugrana) July 15, 2025

Ante la falta de buen juego del brasileño y del resto del equipo, el DT Xabi Alonso habló sobre el mal momento de su plantilla: “Hablo como equipo y, en ciertos momentos, a veces es bueno ver los errores y que te sirvan para el futuro. Si repetimos el mismo error una y otra vez, no seremos inteligentes”.

¿Qué otros futbolistas podrían salir del Real Madrid?

Además de la no renovación de Vinicius Jr. existen otros jugadores que podrían salir de la institución como es el caso de Rodrygo Goes, quien tampoco ha tenido una gran participación con el Real Madrid.

A los dos brasileños también se le sumaría Endrick debido a la extraordinaria participación de Gonzalo García en el Mundial de Clubes 2025, por lo que Xabi Alonso y la directiva del Real Madrid tendrían en la mira ceder al exjugador de Palmeiras.