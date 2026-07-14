La actriz Anya Taylor-Joy reconoció que tiene el corazón dividido en por el próximo partido de Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026.

De acuerdo con la actriz, quien creció entre Buenos Aires, Argentina y Londres, Inglaterra, su casa está llena de estrés por el próximo partido que se disputará en Atlanta el próximo 15 de julio.

“Hay mucho estrés en casa actualmente” Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy sabe con quién está su corazón en el Mundial 2026

Anya Taylor-Joy fue cuestionada sobre cuál es la selección que apoyará en el Mundial 2026 ante el enfrentamiento de Argentina vs Inglaterra.

La actriz señaló que, aunque tiene el corazón dividido e incluso hay mucho estrés en su casa por el equipo que deben apoyar en este Mundial 2026, ella ya sabe quién quiere que pase a la final.

Y es que Anya Taylor-Joy señaló que “en el fondo” está con la selección de Argentina aunque, si pierden, está feliz de que la derrota sea a manos de Inglaterra.

“Por suerte mi abuelo trabaja en relaciones angloargentinas así que creo que en el fondo estoy con Argentina pero si vamos a perder, me alegro de que sea con Inglaterra” Anya Taylor-Joy

"Anya":

Por las declaraciones de Anya Taylor-Joy sobre el partido de Argentina contra Inglaterra en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BqqjM2uTD1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 14, 2026

Argentina vs Inglaterra se disputan el pase a la final el 15 de julio

El partido Argentina vs Inglaterra por el pase a la final se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido que se juega en el Estadio Atlanta será transmitido por diferentes canales y plataformas por lo que podrá ser visto desde: