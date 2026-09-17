La crisis deportiva de FC Juárez en la Liga Mx sigue cobrando factura.

“Fútbol Club Juárez informa a toda nuestra afición y opinión pública que (…) Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución, tras tres años de colaborar con el proyecto de Bravos” FC Juárez

En medio de un Apertura 2026 para el olvido, marcado por ocho derrotas consecutivas y constantes cambios en el banquillo, el club anunció la salida de Andrés Fassi como presidente deportivo tras tres años de gestión.

La decisión, acordada entre ambas partes, llega en un momento de máxima presión para los Bravos, que buscan revertir el peor arranque de su historia en la Liga MX y recuperar la estabilidad dentro y fuera de la cancha.

Andrés Fassi dejala presidencia deportiva de FC Juárez

FC Juárez menciona que la salida de Andrés Fassi fue de común acuerdo y su salida se da en medio de la crisis deportiva que vive el equipo.

“Fútbol Club Juárez informa a toda nuestra afición y opinión pública que, de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución, tras tres años de colaborar con el proyecto de Bravos” Andrés Fassi

Andrés Fassi queda fuera de FC Juárez (X/@fcjuarezoficial)

Andrés Fassi estuvo al frente del FC Juárez durante tres años y el equipo agradeció su experiencia y visión para consolidar las bases del equipo.

“Siempre estaremos agradecidos, desénadole asemás un futuro lleno de éxito”, compartió Juárez FC.

FC Juárez suma ocho derrotas en los ocho partidos en el Apertura 2026 y ha sido el peor arranque de un equipo mexicano.

Tras la derrota de FC Juárez provocó cambios y han sustituido tres entrenadores, lo cual culminó con la salida de André Fassi como presidente del equipo.

FC Juárez ha cambiado de presidente y entrenadores

El cuerpo técnico de FC Juárez ha tenido diversos cambio en lo que va de la temporada, luego de que Pedro Caixinha comenzó la temporada al frente del equipo.

Pedro Caixinha dejó el equipo luego de tres derrotas y que el Pumas lo golera 5-1 el pasado 21 de abril.

Salvador Valero asumió el cargo de entrenador interino y dirigió tres partidos de la Liga MX, pero todos fueron derrotas.

El tercer director técnico es Gustavo Lema y hasta el momento no ha logrado que FC Juárez tenga una victoria, ya que durante los encuentros con Pachuca y Santos Laguna perdieron.

El viernes 18 de septiembre, DC Juárez se enfrentará a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dentro de la novena jornada de Aperura 2026.