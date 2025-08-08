El Chino Huerta podría debutar en la temporada de la Liga de Belgica, cuando Anderlecht reciba al Zulte Waregem; te decimos la hora y canal para ver el partido.

El Anderlecht del Chino Huerta marcha invicto en la Liga de Bélgica, y va por su tercer triunfo cuando reciba a Zulte Waregem en la Jornada 3.

Anderlecht vs Zulte Waregem: Hora para ver al equipo del Chino Huerta en la Liga de Bélgica

A las 8 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Anderlecht vs Zulte Waregem, en la Jornada 3 de la Liga de Bélgica, con la posible participación del Chino Huerta.

Anderlecht vs Zulte Waregem: Canal para ver al equipo del Chino Huerta en la Liga de Bélgica

Hasta el momento no está confirmada la transmisión del partido Anderlecht vs Zulte Waregem, como parte de la Jornada 3 de la Liga de Bélgica.

Partido: Anderlecht vs Zulte Waregem

Anderlecht vs Zulte Waregem Fase: Jornada 3 de la Liga de Bélgica

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lotto Park

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Anderlecht del Chino Huerta a la Jornada 3 de la Liga de Bélgica?

Anderlecht suma 6 puntos en la Liga de Bélgica, gracias a dos victorias conseguidas por el equipo del Chino Huerta.

El Chino Huerta no ha tenido minutos en los primeros partidos de la Liga de Bélgica, pero podría jugar ante Zulte Wregem en la Jornada 3 de la competencia.

El Anderlecht jugó el partido de ida de la tercera ronda de clasificación en la Conference League, consiguiendo la victoria sobre el Sheriff de Moldavia, y el Chino Huerta jugó algunos minutos.

¿Cómo va Zulte Waregem en la Liga de Bélgica?

El Zulte Waregem, rival del Anderlecht del Chino Huerta, acumula un punto en el lugar 13 de la Liga de Bélgica.

El rival del Anderlecht en la Jornada 3 de la Liga de Bélgica, es uno de los que ascendieron de categoría para jugar en la actual temporada en la Primera División.

Así que, el Chino Huerta y su equipo, el Anderlecht, son favoritos para ganar y afianzarse como líderes en la Liga de Bélgica.