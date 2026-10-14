El informe de 50 páginas “Profit Over People: The 2026 FIFA Men’s World Cup”, publicado por Amnistía Internacional, evidencia graves deficiencias de derechos humanos en el Mundial 2026.

Aunque la FIFA prometió que el Mundial 2026 sería seguro e inclusivo bajo su Política de Derechos Humanos de 2017, Amnistía Internacional señala que estuvo lejos de cumplirlo.

Amnistía Internacional señala que el Mundial 2026 fue excluyente con los aficionados

Uno de los problemas que detectó la investigación de Amnistía Internacional, publicada en conjunto con Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe, fue la exclusión de aficionados del Mundial 2026.

Times Square se divide en rojo y azul por final del Mundial 2026 entre España vs Argentina (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

El documento de Amnistía Internacional detalla cómo los precios récord en las entradas del Mundial 2026, falta de transporte interurbano asequible y barreras de visado excluyeron a aficionados del evento.

Principalmente a personas procedentes del sur global, de bajos ingresos y con discapacidad, convirtiéndose en un espectáculo solo para las élites.

Además, las restricciones migratorias de Estados Unidos a más de 39 países convirtieron el torneo en un espectáculo discriminatorio por temas políticos ajenos al mismo.

Paralelamente, la aplicación represiva de leyes fronterizas causó más de 167 mil detenciones del ICE cerca de las sedes antes del torneo, sumadas a 10 mil arrestos adicionales en junio.

Estas medidas afectaron incluso a participantes deportivos, como la selección de Irán y el árbitro somalí Omar Artan, interrogado durante once horas en Miami.

Infantino elogia el Mundial 2026 ante Trump: “El sueño americano se hizo realidad” (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Amnistía Internacional también detalla abusos locales durante el Mundial 2026

Las cosas no paran ahí, el informe de Amnistía Internacional expone violaciones directas en los tres países anfitriones del Mundial 2026 e incumplimientos de la FIFA.

En México, la policía reprimió protestas pacíficas y detuvo a dos periodistas durante el Mundial 2026, mientras en Canadá se desplazó a personas sin hogar mediante limpiezas urbanas.

Además, la libertad de prensa fue coartada por acreditaciones opacas y la falta de conferencias de prensa regulares con altos dirigentes.

La FIFA también incumplió su normativa al permitir competir a al menos ocho futbolistas investigados por violencia o agresión sexual.

Ante esto, se han exigido reformas sistémicas, supervisión independiente y la creación de un fondo permanente de reparación, aunque la FIFA no ha dado a conocer su postura.