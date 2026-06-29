El Mundial 2026 continúa haciendo historia al consolidarse como la edición con mayor asistencia y alcance global jamás registrada.

El Mundial 2026 ha logrado reunir a 4.6 millones de aficionados en los estadios de las tres naciones anfitrionas, México, Estados Unidos y Canadá, estableciendo un nuevo récord de asistencia para una Copa Mundial de la FIFA.

El Mundial 2026 ha superado las expectativas entre los aficionados

El carácter verdaderamente global del Mundial 2026 también se refleja en la diversidad de sus asistentes, pues hasta el momento, aficionados provenientes de 210 países y territorios han vivido la experiencia de la Copa Mundial 2026 en las sedes oficiales.

Con 426 mil 834 asistentes en una sola jornada, el torneo registró la mayor asistencia diaria en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Además, los FIFA Fan Festivals han recibido a más de cinco millones de personas, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para aficionados que celebran el fútbol más allá de los estadios.

Guadalajara, el corazón del Mundial 2026: Fan Festival, La Minerva y derrama económica histórica. (Israel Soria)

México también hizo historia en el Mundial 2026

En México, la pasión de los aficionados volvió a quedar demostrada durante el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, que reunió a 201 mil 500 personas el pasado 18 de junio, una de las mayores asistencias registradas en estos espacios durante el torneo.

Asimismo, el encuentro entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Banorte, registró 80 mil 824 espectadores, convirtiéndose en el partido con mayor asistencia del Mundial 2026.