A 4 meses de que se terminaron los partidos en México, se han dado reportes de que el mobiliario del Mundial 2026 fue arrumbado en Plaza Tlaxcoaque de CDMX.

De acuerdo con vecinos y usuarios de redes sociales, la gran mayoría de los adornos y mobiliario del Mundial 2026 se encuentra actualmente en dicho lugar.

Mobiliario del Mundial 2026 fue dejado en Plaza Tlaxcoaque de CDMX

Reportes en redes sociales muestran cómo el mobiliario del Mundial 2026 fue dejado en Plaza Tlaxcoaque de CDMX, esto con imágenes y videos que documentan el abandono.

La Ex Plaza de la memoria, mejor conocida como Plaza Tlaxcoaque, una ves más siendo el patio trasero y basurero del @GobCDMX todo el mobiliario del mundial terminó arrumbado aquí. pic.twitter.com/0wmQITyIB6 — Mr Galaxia® (@MrGalaxia) October 7, 2026

En estos reportes de redes sociales se muestran desde las representaciones del Metro CDMX, hasta varios ajolotes y figuras del Ángel de la Independencia, sin que haya nadie para cuidar o mover el mobiliario.

No se sabe por cuánto tiempo se quedarán dichos elementos en la plaza, pues ya se acercan las fiestas de Día de Muertos y fin de año.

Además de que muchos señalan que se está invadiendo el espacio público, pues la gente no puede ir a pasear a la plaza porque no hay espacio ni para sentarse.

El mobiliario del Mundial 2026 no es la primera vez que se dejan objetos en Plaza Tlaxcoaque de CDMX

Gran parte del reclamo de la gente se debe a que no es la primera vez que pasa algo así en la Plaza Tlaxcoaque de CDMX; de hecho, el mobiliario del Mundial 2026 es solo un ejemplo.

Cada que hay algún evento especial, todas las escenografías y elementos se dejan en la Plaza Tlaxcoaque de CDMX, como sucede con el mobiliario del Mundial 2026.

Lo cual ya está cansando a los vecinos y transeúntes, pues siempre utilizan el lugar como tiradero o bodega al aire libre.