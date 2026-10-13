La muerte del réferi “El Búho” habría sido provocada por un traumatismo craneoencefálico, revelaron los resultados de la necropsia realizada a Gerardo Germán Pineda.

De acuerdo al reporte de la carpeta 12-2026-12673, existió un edema cerebral y hemorragia subaracnoidea.

La muerte del réferi “El Búho” habría ocurrido entre cuatro y doce horas antes de que le fuera practicada la necropsia.

¿Qué provocó un traumatismo craneoencefálico al réferi “El Buho”?

El traumatismo craneoencefálico que habría causado la muerte del réferi “El Búho” habría sido provocado por el golpe recibido tras un castigo que le aplicó el luchador El Hijo de Fishman.

El castigo recibido durante la función que se realizaba en la Arena Vanguardia en el estado de Hidalgo, provocó las siguientes lesiones en Gerardo Germán Pineda:

Edema cerebral: Acumulación anormal de líquido en el cerebro.

Hemorragia subaracnoidea: Un sangrado profuso en el espacio que rodea al cerebro.

Se sabe que este tipo de traumatismo desconecta las funciones automáticas del cuerpo.

El réferi murió durante una función de lucha libre (Captura de video)

La situación legal del luchador El Hijo de Fishman

La situación legal del luchador El Hijo de Fishman luego de revelarse las posibles causas de la muerte del réferi “El Búho” no cambia.

El Hijo de Fishman llegó a un acuerdo reparatorio con la familia del réferi de 75 años, por el cual trascendió que habrían pagado una indemnización de $585,525 pesos.

Así, el luchador logró su libertad y la extinción de la acción penal, quedando solo constancia de sus datos biométricos en el sistema de control judicial.