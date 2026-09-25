A 81 días de jugar uno los partidos más reñidos y emocionantes del Mundial 2026, Anthony Gordon afirmó que disputar el México vs Inglaterra ha sido la “mejor experiencia” de su vida.

Así lo lo aseveró el extremo izquierdo del Barcelona al indicar que las complicaciones que experimentó el equipo inglés ante el Tri, fueron de gran importancia para la evolución de él y sus compañeros.

Resaltó que incluso tras ese partido contra México en el Estadio Banorte, la selección de Inglaterra modificó su estilo de juego para el resto del Mundial 2026.

Anthony Gordon recuerda el México vs Inglaterra como la mejor experiencia de su vida

El domingo 5 de julio se jugó en el Estadio Banorte uno los partidos más reñidos, emotivos y recordados de todo el Mundial 2026.

A lo largo de 90 minutos, las selecciones de México e Inglaterra se envolvieron en una auténtica batalla en la que hubo expulsados, penales, varios goles y sobre todo emoción.

Anthony Gordon en partido contra México en el Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Desde dicho encuentro han transcurrido ya 81 días; sin embargo, el partido está grabado en la memoria no solo de aficionados, sino en el recuerdo de los propios protagonistas.

Tal es el caso de Anthony Gordon, quien a pesar de estar a nada debutar en la UEFA Nations League, no puede dejar de recordar el juego contra México del Mundial 2026.

“El partido contra México, fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera” Anthony Gordon

Sobre lo ocurrido en la cancha del Estadio Banorte, Anthony Gordon señaló que el sufrimiento del equipo inglés los preparó para lo que tuvieron que afrontar en los siguientes encuentros.

Partido contra México obligó a Inglaterra a cambiar su estilo de juego, afirma Anthony Gordon

Al recordar al partido contra México como la mejor experiencia que ha tenido en su vida, Anthony Gordon resaltó que el juego provocó un profundo cambio en la selección inglesa.

Sobre el punto, el atacante británico refirió que la expulsión que sufrieron los orilló a dejar de lado su estilo de juego para convertirse en un equipo aguerrido enfocado solo en el triunfo.

“La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria” Anthony Gordon

Incluso, señaló que esa forma de jugar se convirtió en su sello durante los partidos siguientes, aunque admitió que no les funcionó en el partido de semifinales ante Argentina en el que cayeron 2-1.