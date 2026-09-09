América está a punto de cerrar uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes del Apertura 2026 con la incorporación del defensa argentino Santiago Ramos Mingo.

Santiago Ramos Mingo, de 24 años de edad y actualmente en el Bahía de Brasil, llegaría para cubrir la baja de Sebastián Cáceres y reforzar una de las posiciones que la directiva azulcrema consideraba prioritarias para completar el plantel.

La operación también destaca por su elevado costo, ya que el conjunto de Coapa habría presentado una oferta millonaria para asegurar a un futbolista con experiencia internacional y proyección a futuro.

Santi Ramos Mingo (@Santiramosmingo)

América hizo una gran oferta por Santiago Ramos Mingo al Bahía de Brasil

De acuerdo con varios reportes, el América está tan interesado en Santiago Ramos Mingo, que le lanzó una fuerte oferta al Bahía de Brasil por 10 millones de dólares.

América habría ofrecido 7.5 millones de dólares al Bahía de Brasil por los servicios de Santiago Ramos Mingo; además de un bono de otros 2.5 millones dependiendo del desempeño del jugador.

Todo bajo un contrato de 4 años en la escuadra de Coapa, siendo así parte fundamental del proyecto de Guillermo Almada, no solo para este Apertura 2026.

Las negociaciones por el defensa central fueron bastante acaloradas, al grado que no se pudo cerrar el trato hasta casi el final del mercado de fichajes de la Liga MX.

Por su parte el jugador no ha mencionado nada sobre su salida del futbol de Brasil y su llegada a la Liga MX.

Santi Ramos Mingo (@Santiramosmingo)

Santiago Ramos Mingo es fundamental para el armado final del América

Aunque parecía un equipo completo, el América se empeñó en el mercado de fichajes de la Liga MX en encontrar un defensa centrar como Santiago Ramos Mingo.

Esto debido a que la mencionada salida de Sebastián Cáceres los dejó con una ausencia fuerte en la parte baja, algo que Guillermo Almada quería remediar.

El argentino es conocido por tener un perfil zurdo, buena anticipación y salida, lo cual le dará solidez a la defensa de cuadro de Coapa que tanto buscaban para el futuro inmediato.

Pues con su adición el equipo por fin estaría completo, y por lo menos en el papel, habría llenado todos los huecos que tenían pendientes del torneo anterior.