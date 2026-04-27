Sebastián Cáceres es un futbolista que se ha convertido en uno de los defensas más destacados del Club América y de la selección de Uruguay. En los últimos meses también ha llamado la atención por su relación con la influencer y boxeadora mexicana Alana Flores. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera profesional.

¿Quién es Sebastián Cáceres?

Sebastián Enzo Cáceres Ramos es un futbolista uruguayo que juega como defensa central. Nació en Montevideo y surgió de las fuerzas básicas de Liverpool de Uruguay.

En 2020 llegó al Club América, donde se convirtió en una pieza importante de la defensa y ganó títulos de Liga MX. También forma parte de la selección nacional de Uruguay.

¿Qué edad tiene Sebastián Cáceres?

Sebastián Cáceres nació el 18 de agosto de 1999 en Montevideo, Uruguay, por lo que actualmente tiene 26 años.

¿Sebastián Cáceres tiene esposa?

No, Sebastián Cáceres no está casado; sin embargo, mantiene una relación desde el 2025 con la influencer mexicana Alana Flores.

Sebastián Cáceres se ha convertido en uno de los defensas más destacados del Club América (Ig: @seba4caceres)

¿Qué signo zodiacal es Sebastián Cáceres?

Al haber nacido el 18 de agosto, Cáceres es Leo, signo que se caracteriza por ser audaz, líder y con mucha energía.

¿Sebastián Cáceres tiene hijos?

No, Sebastián Cáceres no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista.

¿Qué estudió Sebastián Cáceres?

No hay información disponible sobre la vida académica de Sebastián Cáceres, pues desde muy joven comenzó con su carrera de futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Sebastián Cáceres?

Sebastián Cáceres se ha dedicado por completo a su trayectoria profesional como futbolista, donde se ha posicionado como uno de los defensores uruguayos más destacados de su generación y como una figura reconocida en el fútbol mexicano: