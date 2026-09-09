Santi Ramos Mingo es actualmente uno de los jugadores jóvenes de Argentina que más ha llamado la atención, sobre todo en su posición de defensa central.
Razón por la cual Santi Ramos Mingo milita en el futbol brasileño, además de haber pasado por algunos clubes de renombre en Europa a pesar de su corta edad.
¿Quién es Santi Ramos Mingo?
Santiago Martín Ramos Mingo es un futbolista argentino, naturalizado italiano, que se desempeña principalmente como defensa centrar.
Ha transitado por las filas de clubes de renombre como Boca Juniors y el F. C. Barcelona B; además de ser parte actualmente del futbol brasileño.
¿Qué edad tiene Santi Ramos Mingo?
Santi Ramos Mingo tiene 24 años. Nació el 21 de noviembre de 2001 en la ciudad de Córdoba, Argentina.
¿Quién es la esposa de Santi Ramos Mingo?
Si bien no hay información oficial sobre una relación formal; en algunas fotos recientes en redes sociales de Santi Ramos Mingo, se le ha visto en plan romántico con una joven de identidad desconocida.
¿Qué signo zodiacal es Santi Ramos Mingo?
Al haber nacido el 21 de noviembre, Santi Ramos Mingo es del signo de Escorpión.
¿Cuántos hijos tiene Santi Ramos Mingo?
Hasta donde se ha señalado, Santi Ramos Mingo no tiene hijos o hijas actualmente.
¿Qué estudió Santi Ramos Mingo?
No hay detalles de su formación académica; no obstante se sabe que inició a formarse como jugador profesional a los 14 años, por lo que tendría completa la educación básica en Argentina.
¿En qué ha trabajado Santi Ramos Mingo?
Santi Ramos Mingo ha desarrollado toda su carrera alrededor del fútbol profesional.
Estos son los equipos donde ha militado Santi Ramos Mingo:
- Club Deportivo Atalaya y C. A. Boca Juniors (Argentina): Estuvo en las divisiones menores en Atalaya y Boca Juniors entre 2015 y 2020, en este último llegó a ser reserva en algunos partidos.
- F. C. Barcelona “B” (España): Se incorporó al filial del club catalán en febrero de 2020, donde permaneció hasta junio de 2022 sumando 36 partidos disputados.
- Oud-Heverlee Leuven (Bélgica): Dio el paso al fútbol belga en julio de 2022, jugando también en el filial OH Leuven II.
- Defensa y Justicia (Argentina): Regresó a su país a inicios de 2023 a préstamo y, a finales de ese mismo año, el club adquirió la totalidad de sus derechos económicos para la temporada 2024.
- Esporte Clube Bahia (Brasil): Fichó a comienzos de 2025 firmando contrato hasta 2029, conquistando títulos como la Copa do Nordeste (2025) y el Campeonato Baiano (2025 y 2026).