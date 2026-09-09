Santi Ramos Mingo es actualmente uno de los jugadores jóvenes de Argentina que más ha llamado la atención, sobre todo en su posición de defensa central.

Razón por la cual Santi Ramos Mingo milita en el futbol brasileño, además de haber pasado por algunos clubes de renombre en Europa a pesar de su corta edad.

¿Quién es Santi Ramos Mingo?

Santiago Martín Ramos Mingo es un futbolista argentino, naturalizado italiano, que se desempeña principalmente como defensa centrar.

Ha transitado por las filas de clubes de renombre como Boca Juniors y el F. C. Barcelona B; además de ser parte actualmente del futbol brasileño.

Santi Ramos Mingo (@Santiramosmingo)

¿Qué edad tiene Santi Ramos Mingo?

Santi Ramos Mingo tiene 24 años. Nació el 21 de noviembre de 2001 en la ciudad de Córdoba, Argentina.

¿Quién es la esposa de Santi Ramos Mingo?

Si bien no hay información oficial sobre una relación formal; en algunas fotos recientes en redes sociales de Santi Ramos Mingo, se le ha visto en plan romántico con una joven de identidad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Santi Ramos Mingo?

Al haber nacido el 21 de noviembre, Santi Ramos Mingo es del signo de Escorpión.

Santi Ramos Mingo (@Santiramosmingo)

¿Cuántos hijos tiene Santi Ramos Mingo?

Hasta donde se ha señalado, Santi Ramos Mingo no tiene hijos o hijas actualmente.

¿Qué estudió Santi Ramos Mingo?

No hay detalles de su formación académica; no obstante se sabe que inició a formarse como jugador profesional a los 14 años, por lo que tendría completa la educación básica en Argentina.

Santi Ramos Mingo (@Santiramosmingo)

¿En qué ha trabajado Santi Ramos Mingo?

Santi Ramos Mingo ha desarrollado toda su carrera alrededor del fútbol profesional.

Estos son los equipos donde ha militado Santi Ramos Mingo: