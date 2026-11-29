América vs Rayados se midieron en el Estadio Banorte por el pase a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 28 de noviembre.

Después del empate sin goles en la ida, al América le bastaba mantener el empate global para avanzar a la siguiente ronda, pero no pudo hacerlo y quedó eliminado.

Rayados llegó a la cancha de las Águilas con la obligación de ganar el partido por cualquier marcador, y lo hizo de manera contundente.

Marcador final: América 0-2 Rayados (Marcador global América 0-2 Rayados)

Lucas Ocampos fue un peligro constante para la defensa del América (MexSport Agency / MexSport Agency)

América vs Rayados: así se definió el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga MX

América salió en busca de la victoria en su cancha ante unos Rayados del Monterrey peligrosos, que dominaron gran parte del partido de cuartos de final.

Desde la banca del América tardó en llegar la reacción, y cuando faltaba menos de media hora todo se vino abajo con el primer gol de Rayados.

Edwin Cerrillo fue el verdugo del América, ya que provocó dos penaltis en contra para las Águilas que le dieron rumbo al duelo.

Así fueron los goles del partido América vs Rayados:

Minuto 70: Gol de Luca Orellano vía penalti (América 0-1 Rayados)

Minuto 82: Gol de Uros Durdevic vía penalti (América 0-2 Rayados)

América no pudo hacerle gol a Rayados en toda la serie (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Rayados en la Liga MX?

América y Rayados dejaron atrás los cuartos de de final de la Liga MX, y ya saben cuándo volverán a tener actividad en el máximo circuito del futbol mexicano.

Rayados espera rival para enfrentar en los próximos días las semifinales del Apertura 2026; mientras que América volverá a jugar hasta el Clausura 2027 que iniciar en el mes de enero.