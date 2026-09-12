América continúa moviéndose en el mercado de fichajes y concretó la incorporación del defensor central argentino Santiago Ramos Mingo.

El nuevo fichaje de las Águilas procedente del Bahía de Brasil llega para reforzar la zaga azulcrema para el Apertura 2026.

La directiva americanista presentó una oferta formal para adquirir de manera definitiva los derechos del futbolista sudamericano y encontró una respuesta positiva por parte del conjunto brasileño.

América hizo oficial el fichaje de Santiago Ramos Mingo (@ClubAmerica)

América oficializa el fichaje de Santiago Ramos Mingo

El América hizo oficial la incorporación del defensa argentino Santiago Ramos Mingo, quien se convierte en uno de los nuevos refuerzos de las Águilas para el Apertura 2026.

El zaguero llega procedente del Bahía de Brasil, después de que la directiva azulcrema concretara un acuerdo para adquirir de manera definitiva sus derechos federativos. La operación se cerró por una cifra cercana a los 10 millones de dólares, cantidad que podría aumentar con variables contempladas en el acuerdo.

Santiago Ramos Mingo, de 24 años, llega al futbol mexicano con la misión de fortalecer una zona defensiva que el América buscó apuntalar durante el actual mercado de fichajes.

Santiago Ramos Mingo firma contrato hasta 2030

Como parte del acuerdo, Santiago Ramos Mingo firmó un contrato por cuatro años con la institución azulcrema, por lo que su vínculo se extenderá hasta 2030.

Santiago Ramos Mingo tendrá ahora el reto de adaptarse al futbol mexicano y ganarse un lugar en la zaga del equipo dirigido por Guillermo Almada.