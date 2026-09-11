América hizo oficial la incorporación del defensa uruguayo Santiago Bueno, quien se convierte en uno de los nuevos refuerzos de las Águilas para el Apertura 2026 y llega con el objetivo de fortalecer la última línea del conjunto azulcrema.

El zaguero de 1.90 metros de estatura y perfil derecho arriba al futbol mexicano después de construir una importante trayectoria internacional, principalmente en Europa.

América hizo oficial el fichaje de Santiago Bueno, uno de los refuerzos para el América en el Apertura 2026.

América suma una nueva incorporación a su defensa

Una de las principales virtudes de Santiago Bueno es su fortaleza física, respaldada por su considerable estatura, aunque su perfil no se limita al juego defensivo.

Su llegada representa una apuesta importante de la directiva americanista, que busca sumar experiencia y variantes a una defensa que tendrá el desafío de competir por los primeros puestos durante el Apertura 2026.

A lo largo de su carrera pasó por instituciones como Peñarol, Barcelona B, Girona y Wolverhampton, experiencia que le permitió competir en diferentes niveles y adquirir un amplio recorrido en el futbol del Viejo Continente.

Santiago Bueno buscará sumar más títulos para su carrera

Después de su recorrido por Sudamérica y Europa, Santiago Bueno aterriza en México dispuesto a convertirse en una pieza importante para el América y ayudar al club a pelear nuevamente por títulos.

El defensor tendrá que adaptarse rápidamente al futbol mexicano y a las exigencias de uno de los equipos con mayor presión y protagonismo de la Liga MX.