Johan Vásquez sigue su aventura como capitán del Genoa en la Serie A; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Lazio en la Jornada 5.

Johan Vásquez y el Genoa no han tenido el mejor inicio en la temporada de la Serie A, así que están obligados a ganar en la Jornada 5 del torneo, cuando reciba a Lazio.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez recibe a Lazio en el cierre de la Jornada 5 de la Serie A, el lunes 29 de septiembre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vásquez en la Serie A

El lunes 29 de septiembre de 2025, Genoa vs Lazio se enfrenan en la Jornada 5 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 5 de la Serie A vs Como?

El partido Genoa de Johan Vásquez contra Lazio, en la Jornada 5 de la Serie A será transmitido a través de la plataforma Disney+.

Partido: Genoa vs Lazio

Fase: Jornada 5 de la Serie A

Fecha: Lunes 29 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Luigi Ferraris

Transmisión: Disney+

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 5 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez perdió 1-2 con Bolonia en la Jornada 4 de la Serie A, por lo que está necesitado de sumar ante Lazio, para mejorar su pobre cosecha de dos puntos en el torneo.

Johan Vásquez ha jugado los cuatro partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que ha asumido el rol de capitán con mucha categoría.

¿Cómo va Lazio en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

Lazio, rival del Genoa en la Jornada 5 de la Serie A, perdió 0-1 con la Roma en su anterior aparición en la competencia.

Con tres puntos, Lazio se ubica en la posición 14 de la Serie A, así que va por su segundo triunfo ante Genoa de Johan Vásquez.