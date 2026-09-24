América podría afrontar su próximo compromiso del Apertura 2026 con hasta cinco ausencias importantes, luego de que varios de sus futbolistas fueran convocados por sus respectivas selecciones nacionales y otro más presentaran molestias físicas.

Las Águilas visitarán a Necaxa el próximo domingo en Aguascalientes, en un encuentro para el que el cuerpo técnico, encabezado por Guillermo Almada, podría verse obligado a modificar su alineación y realizar ajustes en distintas zonas del campo.

¿Quiénes serían las posibles bajas del América?

Entre las posibles bajas destacan Israel Reyes e Isaías Violante, quienes recibieron el llamado de la Selección Mexicana para los compromisos internacionales de la presente fecha FIFA.

A ellos se suma Brian Rodríguez, quien reportó con la Selección de Uruguay para cumplir con sus compromisos internacionales. El atacante es una de las opciones ofensivas del conjunto azulcrema y su ausencia representaría otro movimiento importante para el planteamiento del equipo.

Brian Rodríguez, jugador del América. (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

Asimismo, Óscar Perea fue convocado por la Selección de Colombia. El quinto caso es el de Alan Cervantes, quien ha trabajado por separado debido a molestias musculares.

América deberá voltear a la banca para armar su cuadro titular ante Necaxa

De esta manera, el América podría llegar al compromiso con cinco futbolistas menos, entre seleccionados nacionales y un jugador que no se encuentra al cien por ciento físicamente.

La posible ausencia de estos elementos representa un desafío para el cuerpo técnico, que deberá evaluar las alternativas disponibles y definir un once competitivo para buscar los tres puntos en territorio hidrocálido.