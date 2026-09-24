América podría afrontar su próximo compromiso del Apertura 2026 con hasta cinco ausencias importantes, luego de que varios de sus futbolistas fueran convocados por sus respectivas selecciones nacionales y otro más presentaran molestias físicas.
Las Águilas visitarán a Necaxa el próximo domingo en Aguascalientes, en un encuentro para el que el cuerpo técnico, encabezado por Guillermo Almada, podría verse obligado a modificar su alineación y realizar ajustes en distintas zonas del campo.
¿Quiénes serían las posibles bajas del América?
Entre las posibles bajas destacan Israel Reyes e Isaías Violante, quienes recibieron el llamado de la Selección Mexicana para los compromisos internacionales de la presente fecha FIFA.
A ellos se suma Brian Rodríguez, quien reportó con la Selección de Uruguay para cumplir con sus compromisos internacionales. El atacante es una de las opciones ofensivas del conjunto azulcrema y su ausencia representaría otro movimiento importante para el planteamiento del equipo.
Asimismo, Óscar Perea fue convocado por la Selección de Colombia. El quinto caso es el de Alan Cervantes, quien ha trabajado por separado debido a molestias musculares.
América deberá voltear a la banca para armar su cuadro titular ante Necaxa
De esta manera, el América podría llegar al compromiso con cinco futbolistas menos, entre seleccionados nacionales y un jugador que no se encuentra al cien por ciento físicamente.
La posible ausencia de estos elementos representa un desafío para el cuerpo técnico, que deberá evaluar las alternativas disponibles y definir un once competitivo para buscar los tres puntos en territorio hidrocálido.