El América se quedó sin el defensa Cristian Borja por el resto de la Liguilla, luego de confirmarse la lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que lo obligó a salir del partido ante Pumas.

En el partido de ida de los cuartos de final, América vs Pumas, Cristian Borja, de las Águilas, sufrió una lesión cuando Rodrigo López, de Pumas, cayó sobre su rodilla provocando que saliera de la cancha.

América en riesgo de perder ante Pumas por alineación indebida en Liguilla (mexsport / --Mexsport Agency--)

¿Qué dice el parte médico sobre la lesión de Cristian Borja?

El Club América informo a través de una publicación en sus redes sociales, que el jugador Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

Al respecto, el América señaló que el tiempo de recuperación de Cristian Borja será de acuerdo a la evolución que tenga su lesión en la rodilla.

Sin embargo, al tratarse de una zona delicada en la rodilla, se puede estimar que Cristian Borja no volverá a jugar con el América en la Liguilla.

Esto dijo André Jardine, DT del América, sobre la lesión de Cristian Borja

La lesión de Cristian Borja provocó indignación entre la afición del América, ya que el jugador se lesionó en la jugada que derivó en el segundo gol de Pumas.

Pese a estar derribado, las acciones continuaron, lo que permitió la anotación de Pumas.

Sobre la lesión de Cristian Borja, el DT del América André Jardine comentó: “De Borja debe ser algo de rodilla, se habla de lesión colateral medial, sería de tres o cuatro semanas, imagino que se pierde la Liguilla seguro, son lesiones importantes”.