Toluca vs Chivas jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-3 para la escuadra rojiblanca.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 12, Toluca se ubica en cuarto lugar del Grupo A con 26 puntos.

Chivas, por su parte, se quedó con 30 unidades en la segunda posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Toluca 2-3 Chivas.

Toluca vs Chivas: así se definió el partido pendiente de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Toluca vs Chivas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Toluca con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares del Grupo A, mientras Chivas en busca de seguir en los primeros puestos del Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Toluca vs Chivas:

Minuto 27: Gol de Eugenie Anne Le Sommer (Toluca)

Minuto 48: Autogol de Natalia Villarreal (Chivas)

Minuto 69: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

Minuto 72: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

Minuto 79: Gol de Natalia Colin Ruiz (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Chivas en la Liga Femenil BBVA?

Toluca y Chivas volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Toluca visita al Querétaro el jueves 5 de noviembre, mientras que Chivas enfrenta al América el viernes 6 del mismo mes.