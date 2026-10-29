La Fórmula 1 regresa a México con el GP de México 2026. Las actividades inician el viernes 30 de octubre a las 11:30 y culminan el domingo 1 de noviembre a partir de las 14 horas. Canal 5 y SKY Sports transmitirán el evento.

Checo Pérez, el histórico piloto mexicano de la Fórmula Uno, correrá por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la escudería Cadillac.

Fechas y horarios de actividades del GP de México 2026:

Práctica 1 | Viernes 30 de octubre | 11:30 horas

Práctica 2 | Viernes 30 de octubre | 16 horas

Práctica 3 | Sábado 31 de octubre | 11:30 horas

Clasificación carrera | Sábado 31 de octubre | 15 horas

Carrera GP de México 2025 | Domingo 1 de noviembre | 14 horas

Fechas y horarios del GP de México 2026 (@F1)

GP de México 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1 en el Hermanos Rodríguez

La Fórmula 1 continúa su andar en el continente americano con el GP de México 2026, cuyas actividades inician el viernes 30 de octubre y cerrarán con la gran carrera el domingo 1 de noviembre.

GP de México 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1 en el Hermanos Rodríguez

El GP de México 2026 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas libre entre viernes y sábado, continuará con la clasificación y culminará con la carrera principal.

Horarios de actividades del GP de México 2026:

Práctica 1 | Viernes 30 de octubre | 11:30 horas

Práctica 2 | Viernes 30 de octubre | 16 horas

Práctica 3 | Sábado 31 de octubre | 11:30 horas

Clasificación carrera | Sábado 31 de octubre | 15 horas

Carrera GP de México 2025 | Domingo 1 de noviembre | 14 horas

(@F1)

GP de México 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de México 2026 será a través de la cadena SKY Sports y el Canal 5, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).