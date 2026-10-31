Rayadas vs Pumas jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 6-0 para la escuadra regia.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, Rayadas se ubica en primer lugar del Grupo B con 34 puntos.

Pumas, por su parte, se quedó con 17 unidades en la cuarta posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Rayadas 6-0 Pumas.

Rayadas vs Pumas: así se definió el partido pendiente de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Pumas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Rayadas con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares del Grupo A, mientras Pumas en busca de seguir en los primeros puestos del Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Rayadas vs Pumas:

Minuto 10: Gol de Diana Garcia (Rayadas)

Minuto 49: Gol de Lucia Garcia (Rayadas)

Minuto 51: Gol de Diana Garcia (Rayadas)

Minuto 81: Gol de Lourdes Bosch (Rayadas)

Minuto 84: Gol de Valerie Vargas (Rayadas)

Minuto 90+1: Gol de Lourdes Bosch (Rayadas)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y Pumas en la Liga Femenil BBVA?

Rayadas y Pumas volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Rayadas visita a FC Juárez el viernes 6 de noviembre, mientras que Pumas enfrenta al San Luis el viernes 6 del mismo mes.