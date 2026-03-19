América llegó con ventaja al partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, pero avanzar sobre Philadelphia Union no fue sencillo.

El partido de vuelta América vs Philadelphia Union terminó 1-1 este miércoles 18 de marzo, empate que le dio el pase a cuartos de final a las Águilas.

Marcador partido de vuelta: América 1-1 Philadelphia Union (Global 2-1 Philadelphia Union)

América avanzó en la Concachampions 2026 (ESPECIAL)

¿Por qué avanzó el América a cuartos de final de la Concachampions 2026?

América avanzó a cuartos de final de la Concachampions 2025 gracias a la ventaja que mantuvo en el marcador global sobre el Philadelphia Union.

Tras ganar 1-0 en la ida, el América superó 2-1 al Philadelphia Union en el marcador global, aunque la incertidumbre invadió buena parte del segundo tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Así fueron los goles en la vuelta de la serie América vs Philadelphia Union:

Minuto 6: Rodrigo Dourado anotó el 1-0 para el América sobre Philadelphia Union

Minuto 49: José Bueno concretó por la vía del penalti el 1-1 para el Philadelphia Union ante América

Rival del América en cuartos de final de la Concachampions 2026

Tras avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026, el América enfrentará a Nashville en el torneo.

El Nashville llega al partido ante América después de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final de la competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Después de su participación en la Concachampions 2026, el América regresará a la actividad en la Jornada 13 de la Liga MX.

Pumas será el rival del América en la Jornada 13, el sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.