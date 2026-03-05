América ya conoce a sus rivales de la Leagues Cup 2026, torneo en el que se enfrentan equipos de la Liga MX vs la MLS y que por primera vez en la historia algunos partidos se jugarán en México.

América será uno de los clubes afortunados de jugar un partido en México, por lo que tendrá que aprovechar la localía si quiere avanzar de la fase de grupos.

El hecho de que las Águilas jueguen en su estadio se debe a que es uno de los clubes mejor clasificados en el Ranking Leagues Cup 2026.

Calendario del América en la Leagues Cup 2026

Este es el calendario del América en la Leagues Cup 2026 contra equipos de la MLS.

Jornada 1 | América vs San Diego FC | Estadio Banorte | Fecha por definir

Jornada 2 | América vs Portland Timbers | Providence Park | 9 de agosto

Jornada 3 | América vs Austin FC | Q2 Stadium | 13 de agosto

Leagues Cup 2026: Calendario del América en el torneo de la Liga MX vs la MLS. (@LeaguesCup)

¿Cómo le ha ido al América contra sus rivales de la Leagues Cup 2026?

América nunca ha enfrentado en partidos oficiales a San Diego FC y al Austin FC, pues en ambos casos los ha enfrentado únicamente en encuentros amistosos.

Caso contrario con el Portland Timbers, pues en la Leagues Cup 2026 será el cuarto enfrentamiento entre ambas escuadras, pero que las Águilas se encuentran invictas ante el club de la MLS.