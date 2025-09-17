En América quieren que los títulos no dejen de llegar y para ello, han optado por el regreso de uni bicampeón con el club para que contribuya en la búsqueda de nuevos éxitos deportivos en una institución con la que brilló durante los dos primeros títulos del tricampeonato azulcrema.

SDP Deportes pudo confirmar que Luis Fuentes, bicampeón con América en los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024 regresará al Nido a un añade haberse retirado para incorporarse a la directiva del equipo Femenil en busca de los títulos que se les han negado en la Liga MX.

En estos momentos, Fuentes ultima detalles con la directiva americanista con respecto a las actividades que desempeñará en apoyo a la presidenta Claudia Carreón y es cuestión de tiempo para que el club haga oficial su regreso con el equipo Femenil.

¿Qué cargo tendría Luis Fuentes en América Femenil?

A falta de que se haga oficial el cargo que tendrá en la directiva de América Femenil, se pretende que Luis Fuentes entre de lleno en la gestión del equipo junto con Claudia Carreón para posterior elección de refuerzos y armado del equipo.

Actualmente, mucho del peso de las negociaciones recaen en Carreón, por lo que ahora Luis Fuentes intervendrá también en esas tareas con la intención de fortalecer a América Femenil también de la parte directiva a fin de que lleguen los títulos que en los últimos años se les han negado pese a la presencia en finales.

Cabe resaltar que Luis Fuentes ya estuvo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con América Femenil el pasado domingo durante el juego que perdieron contra Chivas y recientemente se le vio en las instalaciones de Coapa, lo que deja entrever que su incorporación es un hecho.

¿Cuándo juega América Femenil?

En lo que respecta al equipo de America Femenil, ha cerrado su preparación para enfrentar a Pachuca en la Concacaf W Champions Cup en partido que exigirá al máximo a las azulcremas dada la calidad de su rival.

El partido de América Femenil vs Pachuca se jugará este jueves 18 de septiembre en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

En lo que respecta a la actividad del Apertura 2025, América Femenil tendrá su siguiente encuentro el lunes 22 de septiembre cuando visite a Toluca en un partido que no pueden permitirse perder toda vez que, de hacerlo, las Diablas las superarían en la clasificación general.