El periodista Álvaro Morales dio a conocer en un programa de ESPN que dará inicio a su faceta como director técnico, pero sin dejar los micrófonos en el líder mundial en deportes.

Durante el programa de ESPN, Álvaro Morales dijo que aún no era oficial debido a que seguía en negociaciones con el que sería su nuevo club, sin embargo, horas más tarde, el equipo lo anunció en sus redes sociales.

Álvaro Morales será nuevo DT del Peluche Caligari de la Kings League

Fue a través de sus redes sociales que Álvaro Morales fue anunciado como nuevo DT del Peluche Caligari, equipo que pertenece a la Kings League Américas.

“Polémico, Extremista, pero es lo que el ‘caligarismo’ necesita en estos momentos, alguien forjado desde la ferocidad del futbol mexicano. Démosle la bienvenida al timonel Álvaro Morales ¡Enhorabuena profe!”, dice la publicación del Peluche Caligari en sus redes sociales.

Álvaro Morales anuncia en ESPN que será director técnico. (captura)

El periodista de ESPN también mandó mensaje señalando que es el entrenador ideal para el Peluche Caligari en la Kings League Américas, ya que según él, cuenta con la experiencia necesaria para llevar a lo más alto al equipo fundado por Alex Montiel y Gabriel Montiel, ambos influencers.

“Solo les quiero decir algo, yo soy el técnico ideal para dirigir al Peluche Caligari, pues tengo los conocimientos, tengo la capacidad, he tomado ya la experiencia, tengo la mentalidad ganadora, tengo la personalidad y puedo llevarlos a la grandeza”, indicó Álvaro Morales.

Álvaro Morales ya fue director técnico de un equipo de tercera división

Esta no será la primera vez que Álvaro Morales tenga una oportunidad dentro de los banquillos, pues en el pasado fue auxiliar del equipo Valle de Xico FC de la Liga TDP mexicana.

Álvaro Morales tuvo un registro negativo con dicho club, pues lo dejó con solamente una victoria, 2 empates y 12 derrotas en 15 partidos antes de dejar el cargo.