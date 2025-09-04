Álvaro Morales, una de las caras de ESPN, podría dejar la empresa para moverse a otra Televisora, que incluso ya le lanzó una oferta al mítico periodista.

Álvaro Morales es uno de los periodistas más polémicos que tiene el futbol mexicano hoy en día, sin embargo, su estilo directo y sin filtros lo han convertido en una de las caras más reconocidas en la televisión deportiva.

Pese a que ya lleva más de 20 años en ESPN, su carrera podría dar un giro drástico, pues una televisora ya le echó el ojo y tiene interés en que se una a sus filas, por lo que el mundo del periodismo deportivo podría cambiar completamente con el cambio de Álvaro Morales.

¡Bombazo en los foros! Televisora va por el fichaje de Álvaro Morales y ya lanzó tremenda oferta

De acuerdo con El Francotirador, Fox tiene el interés de fichar a Álvaro Morales de cara al Mundial 2026 y quiere que se una a sus transmisiones y debates para reforzar su plantilla de talentos rumbo al máximo torneo de selecciones nacionales.

“Cuando creía que Televisa era la señal que estaba tirando la casa por la ventana para romperla con nuevo talento en el Mundial 2026, me enteré que la que le hará competencia es la que ahora tiene más equipos de Liga MX, que está creciendo y creciendo en oferta de trasmisiones, especialmente tras la compra de Caliente TV, es decir, FOX, el de los Murdoch que va por Tubi, pues”, escribió El Francotirador.

La fuente señala que la empresa que lidera Carlos Martínez ya eligió a quien quiere llevarse para que se una a sus filas rumbo al Mundial 2026 y ese es Álvaro Morales a quien incluso ya le lanzaron una tremenda oferta.

“Resulta que la Doña Tele que lidera Carlos Martínez ya eligió la gran carta que quiere para sus mesas de debate, ya puso en la mesa la oferta y está cerca de cerrar el traspaso que será la bomba de fichajes para la pantalla deportiva mexicana: FOX camina con la contratación de... ni más ni menos que... Don Álvaro Morales de ESPN. Así como lo lees, mi Frank. Bom-ba-zo”, indicó El Francotirador sobre el fichaje estelar de Álvaro Morales.

BOM-BA-ZO en Doña TV…



¿Creían que ya habían escuchado lo mejor de FICHAJES en televisión? Pásenle a leer… https://t.co/0dkAZ6lIFl — El Francotirador (@franco_record) September 4, 2025

Álvaro Morales sería una dura baja para ESPN

Álvaro Morales se unió a ESPN en 2003 y tras 22 años de carrera en el líder mundial en deportes, podría dejar la empresa para ir a Fox.

Habrá que esperar cuál es la decisión final del periodista que, en caso de sumarse a Fox, sería una sensible baja para ESPN.