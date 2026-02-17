Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, confirmó que ya hay contacto con el futbolista Álvaro Fidalgo para que pueda jugar con México próximamente.

En un contexto donde la planeación rumbo al duelo México vs Portugal avanza sin contemplar otros escenarios que no sea el Estadio Banorte, Duilio Davino confirmó que ya contactaron al jugador del Betis, Álvaro Fidalgo.

“Hemos estado en contacto con él, es un jugador que tiene un gran rendimiento, es mexicano, ya FIFA autoriza, después de dar el plazo”, dijo Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales.

¿Álvaro Fidalgo sí quiere jugar para la Selección Mexicana?

Duilio Davino reveló que el interés es recíproco y que Álvaro Fidalgo es una pieza estudiada dentro de la estructura de Javier Aguirre.

“Lo que te puedo decir es que Álvaro quisiera venir a jugar a la selección, está dentro de los 55 jugadores que le estamos dando seguimiento y dependerá después de Javier (Aguirre) si decide o no traerlo”, indicó Duilio Davino sobre Álvaro Fidalgo.

Por su parte, Álvaro Fidalgo confesó, tras ser contratado por el Betis, que sí quiere representar a la Selección Mexicana, aunque sabe que todo dependerá del DT Javier Aguirre.

“Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir a la Selección Mexicana, por supuesto”, aceptó Álvaro Fidalgo luego de que el jugador Héctor Herrera criticara su posible futura convocatoria con México.

Duilio Davino confirma que hubo contacto con Álvaro Fidalgo para el Tri. (MEXSPORT)

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

México tendrá partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, mismos en los que buscará imponerse.

Estos son los próximos partidos amistosos del Tricolor: