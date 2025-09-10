El mercado de transferencia está a nada de cerrar en la Liga MX, sin embargo, este periodo ha dejado una dato curioso: los equipos mexicanos ya no compra futbolistas de la Liga Argentina.

Hace unos años era muy común que los equipos de la Liga MX voltearan a ver la Liga Argentina para hacer sus contrataciones, pero en los últimos mercados la situación ha cambiado por completo.

En un reciente video, el periodista César Luis Merlo explicó las razones detrás de esta nueva tendencia que podría marcar un antes y después en la relación de ambas ligas.

¿Por qué la Liga MX ya no compra futbolistas de la Liga Argentina?

De acuerdo con un video compartido en su canal de YouTube, César Luis Merlo ha encontrado tres factores de suma importancia que han ocasionado que la Liga MX deje de ir a la Liga Argentina para fichar jugadores.

La primera de ellas es la complejidad que enfrenta la Liga MX al iniciar negociaciones con un equipo de la Liga de Argentina, lo que muchas ocasiones provoca que las transferencias se caigan.

El segundo factor son los impuestos, ya que en Argentina el pago de los fichajes suelen ser muy elevados, por lo que los equipos argentinos aumentan el precio de sus jugadores para que el margen les deje buenas ganancias.

Por último, el periodista señala que con las redes sociales, la opinión de los aficionados se ha vuelto cada vez más importante e incluso menciona que muchas negociaciones se han caído porque a los fans no les agrada el movimiento.

La Liga MX voltea a Europa para realizar sus fichajes

Según información de César Luis Merlo, un informe de la FIFA ha dejado claro que la Liga MX ha dejado de recurrir a la Liga Argentina en busca de fichajes y en su lugar ha volteado a Europa.

De acuerdo con dicho reporte, la Liga MX registró un total de 131 movimientos en este mercado de fichajes y los jugadores principalmente han venido del futbol de España.

Seguido de España aparece la MLS y, en el tercer puesto, el futbol Colombiano, dejando en el cuarto lugar a Argentina.