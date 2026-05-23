Alejandro Zendejas habría sido convocado oficialmente por la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026.

Aunque no tuvo la regularidad esperada en las convocatorias previas de Estados Unidos, Alejandro Zendejas convenció con su talento a Mauricio Pochettino, entrenador del combinado.

Así, Alejandro Zendejas estará en la lista definitiva de 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026.

Alejandro Zendejas anotó el primer gol del partido amistoso de Estados Unidos en contra de Japón (Jeff Dean / AP)

Reportes confirman la convocatoria de Zendejas para el Mundial 2026

Alejandro Zendejas será parte de la lista de 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026, según reportes de The Guardian.

La lista confirma la selección de Zendejas, junto con la inclusión de Gio Reyna del Borussia Mönchengladbach y la ausencia de Diego Luna del Real Salt Lake, que fueron reportadas inicialmente por The Athletic.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre la lista, que se anunciará oficialmente el martes en un evento televisado a nivel nacional en la ciudad de Nueva York.

Alejandro Zendejas declinó jugar con México

Cabe recordar que Alejandro Zendejas, de 28 años, declinó jugar para México durante el proceso anterior del Tri, por lo que Javier Aguirre no tuvo posibilidad de convocarlo.

Zendejas es uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX, pero Pochettino solo le ha dado 139 minutos en seis partidos, siendo su última aparición el 9 de septiembre contra Japón.