Alejandro Zendejas, jugador del América, quedó fuera de la convocatoria de la selección de Estados Unidos presentada por el director técnico Mauricio Pochettino para la Fecha FIFA.

Estados Unidos jugará a partir del 26 de septiembre de 2026 la Fecha FIFA, en la que tiene programados 4 partidos, para los que Alejandro Zendejas quedó descartado.

¿Por qué no fue convocado Alejandro Zendejas por Estados Unidos?

Alejandro Zendejas no ha sido un seleccionado constante en el ciclo de Mauricio Pochettino como entrenador de Estados Unidos, y de cara a la próxima Fecha FIFA volvió a quedar fuera de la convocatoria.

Sin embargo, en esta ocasión hay una buena rezón para la ausencia de Zendejas en la lista de Estados Unidos, y es que el jugador del América acaba de reaparecer después de una lesión que no le permitió iniciar el Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del Mundial 2026, Alex Zendejas se sometió a una operación en la rodilla para resolver molestias articulares, y aunque ya tuvo minutos el pasado 12 de septiembre ante Cruz Azul, lo cierto es que no está en ritmo para ir a la selección de Estados Unidos.

Alejandro Zendejas asistió al Mundial 2026 con Estados Unidos. (Jeff Dean / AP)

Los partidos que se perderá Alejandro Zendejas en la Fecha FIFA de Estados Unidos

Los partidos que se perderá Alejandro Zendejas al no ser convocado para la Fecha FIFA que jugará Estados Unidos, incluyen un duelo ante la Selección Mexicana.

Estos son los 4 partidos que jugará Estados Unidos en la Fecha FIFA: