Alejandro Zendejas regresó del Mundial 2026 y se perderá el inicio del Apertura 2026 debido a que fue sometido a una cirugía en la rodilla derecha.

Zendejas, estrella del América, arrastraba molestias físicas que obligaron al cuerpo médico de las Águilas a intervenirlo quirúrgicamente.

Al jugador azulcrema se le realizó una limpieza articular en la rodilla derecha mediante una artroscopia, para eliminar cuerpos libres o fragmentos de cartílago y disminuir la inflamación.

“El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución” Alejandro Zendejas, jugador del América

¿Cuándo volverá a jugar Alejandro Zendejas con el América?

El Club América confirmó en su reporte médico que la operación hecha a Alejandro Zendejas concluyó en forma exitosa, pero no hay un tiempo estimado de su recuperación y dependerá de la evolución que presente.

Se calcula que la rehabilitación de Alejandro Zendejas volvería dentro de 4 a 5 semanas, lo que representa una dura baja para Guillermo Almada, nuevo entrenador del América.

Alejandro Zendejas no tuvo mucha acción en el Mundial 2026 (especial)

Alejandro Zendejas no pudo brillar en el Mundial 2026

Alejandro Zendejas tuvo un Clausura 2026 irregular con el América, pero alcanzó a ser convocado por Estados Unidos para el Mundial 2026.

Sin embargo, Zendejas solo pudo disputar 14 minutos en la fase de grupos ante Turquía, viendo el resto de los encuentros desde el banquillo.

América debuta el sábado 18 de julio ante Querétaro en la Jornada 1 del Apertura 2026.