Aficionados del Atlético de San Luis son sancionados tras pelea en el Estadio Libertad Financiera al concluir el partido contra Cruz Azul de la jornada 1 de Liga MX.

-En coordinación con el personal de seguridad del estadio, se identificó plenamente a las personas involucradas en el altercado. -Se aplicarán las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, con el objetivo de prevenir que se repitan incidentes de esta naturaleza. Atlético de San Luis

Mediante un comunicado emitido este 20 de julio, el club potosino informó que identificó a los involucrados en el altercado y que aplicarán las medidas correspondientes.

Atlético de San Luis sanciona a aficionados que participaron en pelea en el Estadio Libertad Financiera

El equipo Atlético de San Luis castigará a los aficionados que se pelearon en las inmediaciones de su estadio.

Aunque el club no especificó cuál sería la sanción, reportes indican que podrían ser vetados de los partidos de Liga MX.

En su comunicado el Atlético de San Luis condenó la violencia y aseguró que sus acciones buscan mejorar la experiencia de las personas que acuden a su inmueble.

Estadio Atlético de San Luis (Cesar Gomez/JAM MEDIA / Cesar Gomez/JAM MEDIA)

También invitó a su afición para que asistiera con confianza a los partidos del equipó con la certeza de que se mantendrá la integridad y bienestar de los asistentes.

La pelea en el Estadio Libertad Financiera ocurrió el pasado viernes 17 de julio en las inmediaciones del recinto y la zona de palcos.

Aficionados dejaron su lugar en las tribunas y comenzaron una riña.

Esto tras la remontada de Cruz Azul que terminó ganando por un marcador de 3-2 ante el equipo local.