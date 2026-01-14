A partir de enero de 2026, el estadio del Club Atlético de San Luis adoptará el nombre oficial de Estadio Libertad Financiera como parte de una nueva alianza estratégica. Este cambio representa la vinculación de dos instituciones mexicanas que comparten valores de compromiso social y visión de crecimiento con impacto comunitario.

La transición hacia la nueva identidad visual se llevará a cabo de forma gradual entre los meses de agosto y diciembre de 2026. Ricardo Merino, director general Adjunto de Negocios de la institución, señaló: “Apostamos por proyectos que unen pasión, identidad y futuro, reafirmando nuestra convicción de generar valor duradero para las personas y el país”.

El directivo también enfatizó el respeto por la tradición del inmueble Alfonso Lastras, declarando que: “Reconocemos y honramos profundamente este legado histórico, el cual hoy se proyecta hacia el futuro con una etapa que busca impulsar el desarrollo regional”. La alianza pretende que el deporte sea una herramienta de inclusión y desarrollo para todos los potosinos.

El nuevo Estadio Libertad Financiera integrará acciones de comunicación y encuentros con la afición para construir juntos esta nueva etapa. La institución financiera agradeció la confianza del club potosino para seguir impulsando proyectos que beneficien a la comunidad.