Tras enterarse de la “serenata” que hinchas mexicanos le llevaron a la selección ecuatoriana para afectar su rendimiento, Thomas Tuchel se aseguró de blindar el hotel donde se hospedará Inglaterra previo a su encuentro con México.

El director técnico de Inglaterra, de 52 años de edad, no desea que los jugadores pierdan la concentración por inesperados eventos organizados por apasionados mexicanos.

La medida se tomó luego de que se filtrara la ubicación del hotel donde Los Tres Leones se hospedarán en CDMX, dirección que intentaron mantener oculta, pero les fue imposible.

En este momento hay un despliegue de seguridad a las afueras del hotel. Elementos de la Guardia Nacional con escudos antidisturbios se aseguran de mantener el orden en la zona.

Asimismo se están realizando cortes viales, según muestra un video publicado en la red social X por el periodista deportivo José Ramón Fernández.

BLINDAN A INGLATERRA EN LA CDMX.



Policías, Guardia Nacional, escudos antidisturbios y bloqueos viales fueron desplegados para proteger el hotel de la selección inglesa.



Buscan evitar a toda costa el riesgo de que su concentración sea perturbada por aficionados Mexicanos. pic.twitter.com/INuPFruSMO — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 3, 2026

México no será un rival fácil para Inglaterra

Pese a que Inglaterra aparentemente tiene un mejor nivel en términos deportivos frente a la Selección Mexicana, el próximo encuentro con el Tri no será fácil.

Inglaterra enfrenta una notable desventaja por la altitud de la Ciudad de México de 2,200 metros sobre el nivel del mar.

Thomas Tuchel reconoció que lograr una aclimatación fisiológica en pocos días, es imposible.

Aunado a esto, México jugará en casa y, por ende, sentirá el apoyo de cerca de 80 mil aficionados mexicanos, frente a casi 8 mil seguidores ingleses que presenciarán en juego en Estadio Banorte.

El partido México vs Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

Aunque se dijo que el encuentro cambiaría de horario por la probabilidad de una tormenta eléctrica, la FIFA decidió no hacer cambios luego de que Javier Aguirre, de 67 años de edad, manifestara su molestia.