Las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya tienen las fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta de la Liguilla.

América vs Toluca | Ida, 7 de mayo; 21 hrs | Vuelta, 10 de mayo, 12 hrs

Rayadas vs Pachuca | Ida, 7 de mayo; 19 hrs | Vuelta, 10 de mayo, 18:15 hrs

Fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX Femenil (@LigaBBVAFemenil)

Días y horarios de los partidos de ida de las semifinales del Clausura 2026

Los partidos de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil se jugarán el día 7 de mayo, en el siguiente orden.

Toluca vs América | Ida, 7 de mayo; 21 hrs

Pachuca vs Rayadas | Ida, 7 de mayo; 19 hrs

América Femenil eliminó al FC Juárez (Mexsport / MEXSPORT)

Días y horarios de los partidos de vuelta de las semifinales del Clausura 2026

Los partidos de vuelta de semifinales de la Liga MX Femenil, se llevarán a cabo el domingo 10 de mayo en el siguiente orden.

América vs Toluca | Vuelta, 10 de mayo, 12 hrs

Rayadas vs Pachuca | Vuelta, 10 de mayo, 18:15 hrs

Rayadas golea a Cruz Azul y avanza a semifinales de la Liga MX Femenil (mexsport / MEXSPORT)

Así se definieron los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil en el Clausura 2026

Este domingo 3 de mayo se disputaron los dos partidos de vuelta de los cuartos de final que restaban, para definir los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca venció 2-1 a Tigres para avanzar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El marcador global fue 4-2.

La noche del domingo en el Estadio Hidalgo, Pachuca remontó el 2-1 que logró Chivas en la ida con goles de Natalia Mauleon y Charlyn Corral, para eliminar al Rebaño femenil.

El sábado 2 de mayo, América echó de la liguilla al FC Juárez, mientras que Rayadas superó a Cruz Azul, para confirmar que ambas escuadras siguen siendo favoritas al título.