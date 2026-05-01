Mario Bautista se fracturó un nudillo tras su pelea con Aaron Mercury en Supernova: Génesis, lesión por la que se sometió a una cirugía.

Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en su pelea en Supernova: Génesis; al día siguiente, el cantante reveló en Instagram que tenía una fractura y bromeó con que estaba listo para pelear con el Canelo Álvarez.

Mario Bautista se somete a una cirugía en la mano tras pelea en Supernova: Génesis

El miércoles 29 de abril, Mario Bautista compartió una foto desde el hospital tras someterse a una cirugía en la mano.

“Gracias a todos por sus mensajes, la operación salió de hue…”, escribió Mario Bautista en Instagram junto a una foto donde se le ve en una cama de hospital.

Mario Bautista se somete a una cirugía en la mano (Instagram/@mariobautista)

El cantante no dio detalles sobre su recuperación, pero sus fans y amigos le desearon lo mejor.

Incluso, Aaron Mercury comentó la publicación con un emoji de fuego, confirmando que no existen rencillas entre ellos tras la pelea.

Mario Bautista se tomó con humor su fractura y ha mostrado buen ánimo a pesar de estar convaleciente.

Mario Bautista tuvo una fractura tras pelear en Supernova Orígenes (Instagram/@mariobautista)

Aaron Mercury le quita el título de campeón a Mario Bautista en Supernova: Génesis

Mario Batista participó en Supernova 2025 y peleó contra Westcol, quien decidió retirarse de la pelea tras sufrir una lesión en el hombro.

Un año después, Mario Bautista defendió su título de campeón contra Aaron Mercury, con quien pelea sin careta.

Sin embargo, el enfrentamiento duró solo un round y Aaron Mercury noqueó en minutos a Mario Bautista.

Al igual que su contrincante de Supernova: Orígenes, Mario Bautista terminó con una lesión y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.