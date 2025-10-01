Hace unos días surgió en redes sociales una teoría sobre un nuevo romance en el Club América que involucraban a Annie Karich e Isaías Violante, ambos futbolistas de la institución pero tal parece que fue una mal interpretación.

Los americanistas se percataron que ambos jugadores convivieron el pasado domingo 28 de septiembre, ya que ambos subieron fotografías de su visita a la Arena México para una de las funciones del CMLL.

Además, el propio Isaías compartió una fotografía desde el interior de su carro donde se aprecia una mano que rápidamente los fans del América reconocieron que se trataba de la de Annie, por los tatuajes.

¡A la Friendzone! La brutal respuesta de Annie Karich sobre su supuesto noviazgo con Isaías Violante

Las coincidencias que notaron los fanáticos entras las historias de Isaías Violante y Annie Karich, hizo que rápido comenzaron los rumores sobre una posible relación entre ambos jugadores del Club América.

Sin embargo, estas especulaciones duraron muy poco ya que la misma Annie parece haber puesto fin a dichos rumores con una respuesta que dio previo al partido de América Femenil vs Orlando Pride.

Karich se dio cita al Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a sus compañeras desde la tribuna y ahí el periodista Jonatan Peña le preguntó en inglés que si ella e Isaías eran solo amigos, a lo cual la futbolista respondió con una risa nerviosa: “Sí sólo amigos, sólo amigos”.

Annie Karich responde sobre Isaías Violante https://t.co/RyCQB8Jlrl pic.twitter.com/Ba4c0kI9pT — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) October 1, 2025

Otros noviazgos que se han dado entre elementos del Club América

La noticia de un posible noviazgo entre Annie Karich e Isaías Violante tomó por sorpresa a los aficionados del Club América pero en caso de que fuera cierto, no sería la primera vez que dos elementos del equipo sostienen una relación.

Una de las parejas que surgió en el América y que ha sido de las más mediáticas es la de Alejandro Zendejas con Sabrina Enciso, aunque para este Apertura 2025 la jugadora dejó el Nido para unirse a Tigres Femenil.

Hace algunos meses también hubo especulaciones sobre una relación entre Brian Rodríguez y Scarlett Camberos aunque no se confirmó, Sarah Luebbert se comprometió con Xavi Mayol, ex auxiliar técnico de las fuerzas básicas del equipo.

Otra relación que fue muy querida fue la de Karen Luna y Kimberly Rodríguez, ambas jugadoras del América Femenil que fueron campeonas en 2023 pero aparentemente su relación llegó a su fin.