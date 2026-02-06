Google oficializó la presentación del Pixel 10a, su próximo smartphone económico, mediante un teaser que adelanta el evento global y anticipa su disponibilidad posterior en México.

El lanzamiento del Pixel 10a de Google está programado para el 18 de febrero, fecha en la que también iniciará el periodo de preventa internacional.

Características generales del nuevo Pixel 10a de Google

El Pixel 10a de Google mantendría una estrategia continuista, con especificaciones técnicas muy similares a las del Pixel 9a presentado durante 2025.

De acuerdo con filtraciones previas, el Pixel 10a llegaría con 8 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 128 GB y 256 GB.

Pixel 10a de Google (Google)

Los precios estimados serían de 549 euros para la versión base y 649 euros para la variante superior , cifras aún no confirmadas oficialmente.

Para el mercado mexicano, se espera que el Pixel 10a conserve una relación precio competitiva, aunque Google no ha detallado costos finales ni conversión local.

El diseño del dispositivo no presentaría cambios drásticos, salvo un módulo de cámara ligeramente más redondeado respecto al modelo anterior.

Entre las características generales esperadas del Pixel 10a de Google se encuentran:

Pantalla OLED

Procesador Tensor

Android puro

Cámara optimizada por software

Actualizaciones prolongadas

Además del color lavanda mostrado oficialmente, el Pixel 10a estaría disponible en obsidiana, baya y niebla, ampliando las opciones estéticas.

Si se confirman los reportes, el Pixel 10a comenzaría a venderse desde el 5 de marzo, fecha que también aplicaría para México.