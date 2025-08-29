¡Cuidado! WhatsApp se despide de estos 27 smartphones a partir del 1 de septiembre.
La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, dejará de dar servicio a diversos celulares.
27 smartphones se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de septiembre
Los 27 smartphones que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de septiembre de 2025, son estos:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6 / 6 Plus
- iPhone 6s / 6s Plus
- iPhone SE (1ª generación)
- Motorola Moto G (primera generación)
- Motorola Droid Razr HD
- Motorola Moto E (primera generación)
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG L90
- Huawei Ascend D2
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
- HTC One X
- HTC One X+
- HTC Desire 500
- HTC Desire 601
Si encontraste tu celular en este listado, lo más recomendable es que cambies de dispositivo para seguir disfrutando de WhatsApp.
El nuevo celular que adquieras debe contar con el sistema Android 5.0 o versiones posteriores.
Ahora bien, si cuentas con un iPhone tendrás que comprar un dispositivo con iOS 15.1 o versiones posteriores para usar WhatsApp sin interrupciones en el servicio.
Recuerda que para conocer qué versión de celular tienes, puedes hacerlo desde el menú de configuración.
¿Por qué WhatsApp dice adiós a 27 smartphones en septiembre 2025?
Hay un motivo importante por el que WhatsApp se despedirá de 27 smartphones durante septiembre 2025, por ello, acá te lo decimos.
La razón principal tiene que ver con los mismos dispositivos que ya se encuentran obsoletos y no pueden recibir nuevas versiones de WhatsApp.
Como sabemos, de forma regular WhatsApp incorpora más herramientas y funciones con la intención de mejorar la experiencia de sus usuarios.
No obstante, smartphones de versiones antiguas no soportan, ni son capaces de ejecutar esas tareas o la seguridad.
Por eso es que WhatsApp va actualizando su lista de dispositivos que podrán continuar disfrutando de su servicio.
Así que considera cambiar de teléfono para que no pierdas tus chats de WhatsApp a inicios de septiembre.