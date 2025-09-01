¿No contestas por WhatsApp? Ahora podrán dejarte mensajes de voz en llamadas perdidas, te decimos cómo funciona.

WhatsApp continúa incorporando herramientas para fortalecer la comunicación de los usuarios de su app de mensajería instantánea.

WhatsApp lanzará función que permite dejar mensajes de voz en llamadas perdidas

Se reveló que WhatsApp implementará la función “Contestador” que permitirá dejar una mensaje de voz cada que una llamada no se responda.

De momento, esta herramienta solo está disponible en la versión beta de WhatsApp en Android.

WhatsApp (Unsplash)

Los usuarios que son parte del programa de pruebas ya han podido probar la función, que se espera que llegue a implementarse más adelante.

Con “Contestador” de WhatsApp, ahora las personas dispondrán de una alternativa más para comunicarse con sus contactos.

WhatsApp solo dejaba, después de que una llamada no era contestada, volver a marcar, cancelar o mandar un mensaje de texto.

No obstante, la nueva función dejará mandar mensajes de voz para no perder la comunicación en WhatsApp.

Así podrás usar la función de WhatsApp que permite dejar mensajes de voz en llamadas perdidas

La función “Contestador” de WhatsApp luego de que una llamada se pierda, permitirá dejar mensajes de voz.

Dicho mensaje llegará al chat del contacto que no contestó, junto con la habitual notificación de que la llamada se perdió.

Usar esta nueva herramienta de WhatsApp es muy sencillo, ya que después de realizar la llamada al usuario le aparecerá la opción “grabar mensaje de voz”.

WhatsApp (Unsplash)

De igual manera, las personas podrán pulsar en la notificación de llamada perdida para dejar su mensaje de voz a sus contactos .

El objetivo de WhatsApp es mejorar la experiencia de sus usuarios y ahorrarles tiempo cada que no tengan respuesta en una llamada.

Además de esas funciones, WhatsApp ya anunció dos herramientas con inteligencia artificial para seguir mejorando su app de mensajería instantánea.

La primera de ellas es “Resúmenes de mensajes”, que permite con la tecnología de procesamiento privado resumir conversaciones largas.

Asimismo, a WhatsApp se incorporará “Writing Help”, que adaptará el tono de los mensajes para que el usuario tenga conversaciones perfectas.