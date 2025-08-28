Aquí te decimos si se puede y cómo desactivar Meta AI en WhatsApp, la aplicación de mensajería.

Este paso a paso en WhatsApp te ayudará en caso de que desees proteger tu seguridad.

Meta AI en WhatsApp (Freepik)

¿Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp?

Lamentablemente, desactivar Meta AI en WhatsApp es imposible; sin embargo, puedes proteger tu seguridad borrando todos sus datos.

Así que aquí te decimos paso a paso cómo puedes eliminar todo lo que escribiste y se almacenó en los servidores de la inteligencia artificial.

Resetear Meta AI en WhatsApp es muy sencillo y es que solo debes:

Abrir tu conversación con Meta AI en WhatsApp Escribir el comando: /reset-ai Seleccionar: enviar

Una vez que realices este procedimiento en la aplicación de mensajería, tu conversación con Meta AI en WhatsApp será borrada de manera permanente.

Una vez que elimines los datos del asistente virtual de inteligencia artificial, puedes eliminar la conversación para evitar que esta vuelva a activar las sugerencias.

Para eliminar el chat con Meta AI en WhatsApp solo debes:

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp. Pulsar el ícono de tres puntos verticales Seleccionar la opción: ‘Eliminar conversación’ o ‘Eliminar chat’ Confirmar la acción.

Además si se utiliza al asistente virtual de inteligencia artificial en los grupos de WhatsApp, puedes restringir su uso a través de las configuraciones y preferencias de la aplicación de mensajería.

Meta AI en WhatsApp

¿Para qué sirve desactivar Meta AI en WhatsApp?

De acuerdo con los términos y condiciones de WhatsApp, Meta AI opera bajo estrictos protocolos de confidencialidad y no almacena el contenido de las conversaciones.

Asimismo, WhatsApp asegura que su asistente virtual de inteligencia artificial no accede al micrófono ni a los archivos locales del teléfono.

Sin embargo, desactivar Meta AI en WhatsApp ayudaría a que los usuarios de la aplicación tengan y elijan: