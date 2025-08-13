Si no te gusta la versión web o prefieres una experiencia más completa, lo mejor es tener WhatsApp Escritorio en tu computadora.

WhatsApp Escritorio es una aplicación que no requiere que abras tu navegador para ejecutarla. Aquí te diremos cómo conseguirla e instalarla.

¿Cómo instalar WhatsApp Escritorio? Paso a paso

Para instalar WhatsApp Escritorio en tu computadora, solo debes de seguir estos sencillos pasos:

Ve a la tienda virtual del sistema operativo de tu computadora (Microsoft App Store en Windows o Apple App Store en Mac) Pon WhatsApp Escritorio en la barra de búsquedas Debería de ser el primer resultado que aparezca, dale en “descargar” Una vez que se complete la descarga, ejecuta el programa Se te preguntará si quieres instalar WhatsApp Escritorio Acepta la instalación

WhatsApp Escritorio (WhatsApp)

Una vez hecho esto, WhatsApp Escritorio se instalará en tu computadora sin ningún problema.

Tal vez se te pida que aceptes “Términos y condiciones”, siendo este un requisito tradicional en todos los software en la actualidad.

Eso sí, toma en cuenta que necesitas un equipo que esté actualizado, pues el programa solo sirve en PC con Windows 10 en adelante, o a partir de macOS 11.

WhatsApp Escritorio (WhatsApp)

¿Es mejor WhatsApp Escritorio que WhatsApp web?

Aunque la interfaz entre WhatsApp Escritorio y WhatsApp Web es similar, la versión de aplicación es lo más cercano a lo que tienes en dispositivos móviles.

WhatsApp Escritorio cuenta con casi las mismas herramientas de smartphones , mientras que WhatsApp Web está bastante limitada, además de que depende del navegador.

Es por ello que muchas personas prefieren la versión de escritorio del servicio de mensajería; claro que si solo quieres mandar mensajes sin tanta complicación, la versión web es adecuada.

Ahora bien, algo que debes de tomar en cuenta es que en PC la aplicación muy pronto dejará de actualizarse y pasará a ser solo un “espejo” de la versión web.

Por lo que perderá todas las ventajas anteriormente descritas; si bien mantendrá su independencia del navegador, ya no contará con todas sus herramientas.