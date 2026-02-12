WhatsApp alertó a millones de usuarios que corren riesgo de ser vigilados tras el bloqueo masivo que sufrió la empresa de mensajería en Rusia.

Y es que desde las primeras horas del miércoles 11 de febrero de 2026, usuarios informaron que Rusia bloqueó en todo su territorio a las aplicaciones Telegram, WhatsApp y YouTube.

WhatsApp advierte riesgo de vigilancia a usuarios; buscan mantener bloqueo en Rusia

Luego de sufrir el bloqueo masivo de sus servicios en Rusia, WhatsApp alertó a los millones de usuarios que resultaron afectados con esta acción que están en riesgo de ser vigilados.

De acuerdo con WhatsApp, esto se debe a que el bloqueo por parte de las autoridades rusas tiene como objetivo obligar a los usuarios a cambiarse a la aplicación MAX, la cual, fue creada por ellos mismos.

WhatsApp alerta por vigilancia a usuarios tras bloqueo en Rusia (Captura)

En ese sentido, WhatsApp alertó que dicha aplicación es vulnerable a la vigilancia, toda vez que no existen garantías de que se cumpla su derecho a una comunicación privada y segura.

Es decir, se vulnera su libre derecho a acceder a una plataforma segura y que les permita mantenerse en contacto con sus amigos y celebridades.

Ante el bloqueo propiciado por autoridades de Rusia, WhatsApp señaló que sigue trabajando para superar esta acción y continuar bridando su servicio a millones de usuarios.