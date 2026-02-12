Desde este 11 de febrero de 2026, Rusia ha bloqueado en todo su territorio las aplicaciones y portales relacionados a Telegram, WhatsApp y YouTube.

Esto debido a incumplimientos en relación a las leyes de Rusia, así como motivos de seguridad, por parte de Telegram, WhatsApp y YouTube.

Telegram (Unsplash)

Bloqueo de Telegram, WhatsApp y YouTube en Rusia es por motivos de seguridad

De acuerdo con el órgano regulador de telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, el bloqueo de Telegram, WhatsApp y YouTube, se da por motivos de seguridad.

El organismo señala que Telegram, WhatsApp y YouTube han faltado al cumplimiento de las leyes de Rusia sobre protección de datos, fraude y soberanía digital.

En el caso de Telegram, también acusan a la aplicación de negarse a borrar contenido que se considera “criminal y terrorista” para las autoridades rusas.

Imponiendo una multa al servicio de mensajería de 64 millones de rublos, unos 14 millones de pesos, por no tener la intención de regularse de acuerdo a la legislación rusa.

El mismo caso va para WhatsApp y YouTube, aunque con dichos servicios se desconoce si también se les ha impuesto una multa o directamente procedió al bloqueo.

Roskomnadzor señala que la restricción se mantendrá hasta que “eliminen las violaciones a la ley rusa”.

Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.… — WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026

Rusia busca impulsar sus propias aplicaciones sobre Telegram, WhatsApp y YouTube

Aunque no se menciona en el comunicado oficial, otro motivo del bloqueo en Rusia de Telegram, WhatsApp y YouTube es para darle impulso a los servicios locales.

Rusia quiere eliminar la injerencia de aplicaciones extranjeras como Telegram, WhatsApp y YouTube, pasando a “servicios alternativos controlados”.

Una de estas alternativas es Max, aplicación del gobierno ruso que sirve para mandar mensajes, hacer videollamadas y enviar dinero, la cual por ley debe de venir en todos los dispositivos móviles.

Dicha aplicación fue desarrollada por VKontakte, antigua empresa de Pável Dúrov (creador de Telegram), que fue absorbida por el gobierno en 2014.

El mismo Pável Dúrov ha señalado que esta iniciativa del gobierno de Rusia es solo un medio de presión para cortar la libertad de expresión y entrar en un círculo de vigilancia continuo.