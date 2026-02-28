Autoridades rusas detuvieron a Alexéi Kostylev, fundador de un canal ruso en Telegram, tras ser señalado de corrupción y estafa.

Alexéi Kostiliov fue detenido el viernes 27 de febrero; este hombre es fundador y exeditor del canal de Telegram llamado Readovka, con más de 2 millones de suscriptores.

Detienen a fundador ruso de un canal de Telegram por corrupción

El Ministerio de Defensa ruso acusa a Alexéi Kostylev por el robo de más de 200 mil millones de pesos.

El caso de Alexéi Kostylev está relacionado con un contrato para el suministro de drones al gobierno ruso.

Alexéi Kostylev permanecerá en prisión preventiva 2 meses tras ser acusado formalmente de malversar recursos del Ministerio de Defensa Ruso.

Alexéi Kostylev , fundador del canal ruso de Telegram Readovka (Especial )

La investigación contra Alexéi Kostylev se abrió el 19 de septiembre de 2025 y se reconoce al departamento militar ruso como la parte afectada por el delito cometido por el detenido.

La defensa de Alexéi Kostylev solicitó arresto domiciliario, argumentando que tenía problemas de salud tras sufrir un accidente de tráfico.

Si Alexéi Kostylev es declarado culpable por fraude y corrupción, podría pasar 10 años en prisión.

El canal de Telegram Readovka se deslindó de Alexéi Kostylev

Alexéi Kostylev fue fundador del canal de Telegram Readovka Holding, que emitió un comunicado para aclarar que este hombre ya no tiene relación laboral con ellos.

Readovka expresó que están en disposición de colaborar con las autoridades rusas y que dicha denuncia no está relacionada con la labor del canal de Telegram.

Alexéi Kostylev fundó Readovka en 2014 y era un proyecto que compartía acontecimientos de la región de Smolensk, Rusia.

Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, este sitio comenzó a promover una agencia dedicada al aumento bélico.

Readovka quedó bajo el control de Andrey Tkachenko en 2025, un politólogo cercano al gobierno ruso.