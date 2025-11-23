Si no has podido acceder a tu cuenta de X en este domingo 23 de noviembre, no es tu internet o equipo, se debe a que la red social ha experimentado una serie de fallas.

De acuerdo con los reportes, los principales problemas de X son en su aplicación, la cual no responde de manera correcta.

Fallas en X hoy 23 de noviembre (Downdetector)

La aplicación de X no responde desde la mañana del 23 de noviembre

Por lo que se ha mencionado en los primeros informes, la aplicación de X ha presentado fallos desde las 9:00 a.m. de este 23 de noviembre.

Principalmente, los problemas en X se dan al momento de abrir la aplicación, la cual se queda cargando sin pasar de la pantalla de inicio en la mayoría de los casos.

En otros, aunque entra al timeline, este nunca se muestra como tal; se queda cargando todos los mensajes sin mostrar ninguno en pantalla, lo cual ha molestado a los usuarios recurrentes de la red social.

Hay que señalar que estos problemas no se presentan en la versión de escritorio , la cual está funcionando sin reportes.

X (Unsplash)

No se han dado detalles del por qué de la caída de X

De momento, no se ha dado una declaración oficial del por qué de esta caída de X, aunque es posible que se deba a algún error en el mantenimiento o rutinario.

Por lo general, cuando no se dan detalles de fallos, como los de la caída de X, se debe a que no son cosas de gravedad, que se pueden arreglar en el transcurso de las horas.

Sobre todo porque no es un fallo generalizado, dado que la versión de escritorio funciona muy bien y no ha presentado fallas en mucho tiempo.

Se espera que la versión móvil quede en funcionamiento durante la tarde del 23 de noviembre, a menos que se dé algún caso extraordinario.