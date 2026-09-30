Donald Trump reveló que cambiará el nombre de la IA. Ahora la llamará “SI” por “Superinteligencia”.

El presidente de Estados Unidos confirmó que realizará la firma de un documento estar tarde del martes 29 de septiembre para rebautizar oficialmente a la inteligencia artificial.

“Hoy, alrededor de las cinco, firmaremos un documento para cambiar el nombre de la ‘inteligencia artificial’, ya que no es artificial; todos estamos de acuerdo en eso. Vamos a rebautizarla oficialmente como ‘superinteligencia’.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Fiel al estilo de su actual administración de renombrar cosas, Donald Trump promovió el cambio de nombre bajo el argumento de que la palabra artificial para esa tecnología, le quita un poco del impacto real que tiene.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Jacquelyn Martin/AP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Donald Trump anuncia cambio de nombre de la IA por “Superinteligencia”

El cambio de nombre de la IA por “Superinteligencia” que anunció Donald Trump, llega tras la reunión que sostuvo con líderes tecnológicos en la Casa Blanca para debatir la regulación de la inteligencia artificial.

Dicho encuentro fue celebrado por el presidente de Estados Unidos, quien destacó que “hubo muchos puntos en común”.

Donald Trump afirmó que hay una gran convicción sobre la importancia de que la industria de IA se autorregule.

Además de que puntualizó que las empresas tecnológicas ya son sometidas a mecanismos de supervisión por el Departamento de Justicia y el FBI.

La reunión de los líderes de la IA con Donald Trump se dio en medio de llamados del Congreso de Estados Unidos por reforzar la supervisión que existe sobre la industria tecnológica.

Cerca de veinte ejecutivos conversaron con Donald Trump y llegaron a principios de acuerdo para supervisar la industria de la inteligencia artificial.

Entre las figuras que asistieron a la Casa Blanca destacó la presencia de:

Elon Musk: Tesla y SpaceX

Mark Zuckerberg: Meta

Jeff Bezos: Amazon

Jensen Huang: Nvidia

Sundar Pichai: Google

Satya Nadella: Microsoft

Greg Brockman: OpenAI

Dario Amodei: Anthropic

Alex Karp: Palantir

Lisa Su: AMD

Mike Johnson: Presidente de la Cámara de Representantes